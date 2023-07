Uso do nome da rainha Elizabeth II será legalmente protegido

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 15:01 Compartilhe

LONDRES, 21 JUL (ANSA) – O governo britânico divulgou, nesta sexta-feira (21), um comunicado informando que o nome da rainha Elizabeth II, que morreu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos de idade, será legalmente protegido de maneira “rigorosa”.

Segundo o texto, o nome não poderá ser usado para dar nome a parques, edifícios, locais públicos ou privados, pubs ou estabelecimentos comerciais de qualquer tipo na Grã Bretanha, sem a expressa autorização.

Ainda segundo o comunicado, as lembranças à memória do nome e do título da Rainha serão admitidos apenas se inseridos em contextos “dignos e apropriados” e no âmbito de iniciativas com “forte conexão com a realeza”.

“O título completo de ‘Rainha Elizabeth II’ será protegido rigorosamente para preservá-lo como uma honra rara”, disse um porta-voz do governo de Rishi Sunak.

O documento também faz referência à intenção, já anunciada informalmente no passado, de realizar “em breve” o projeto de um memorial nacional em homenagem à mãe do atual soberano, Charles III.

O uso de nomes históricos da realeza é difundido no Reino Unido para diversos fins, mas o governo britânico já havia publicado comunicados informando sobre limitações para uso dos nomes dos monarcas mais recentes, vivos ou mortos. (ANSA).

