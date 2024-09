Uso de 5G no Rock in Rio cresce 220%, diz TIM Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/09/2024 - 14:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 26 SET (ANSA) – O tráfego de dados 5G durante o Rock in Rio 2024 cresceu 220% entre os usuários da TIM Brasil, patrocinadora oficial do evento, em relação à edição de 2022.

Segundo a operadora, a rede de quinta geração respondeu por mais de 40% do tráfego total, com picos de uso que ultrapassaram 50%.

Durante os sete dias de shows, foi trafegado um volume total de 185 terabytes (TB) de dados, o equivalente a assistir a vídeos em HD por mais de 60 anos seguidos. O número também representa um aumento de 40% em comparação a 2022.

O último domingo (22) registrou o maior volume de dados trafegados em um único dia, totalizando 34,6 TB, com destaque para o show do cantor americano Ne-Yo, com 1,3 TB, ocupando o posto de apresentação “mais conectada” do Rock in Rio 2024.

Em seguida aparecem os shows de Akon (1,2 TB), Katy Perry (1,2 TB), Cyndi Lauper (1,1 TB), Karol G (1,1 TB), Mariah Carey (1,03 TB), Imagine Dragons (983 GB), Luísa Sonza (973 GB), Travis Scott (925 GB) e Ivete Sangalo (922 GB), embaixadora da TIM.

“O Rock in Rio Brasil 2024 foi um marco para a TIM, com números impressionantes que demonstram a capacidade e qualidade da nossa rede, principalmente nosso protagonismo na tecnologia de quinta geração”, disse o CTO da operadora, Marco Di Costanzo.

(ANSA).