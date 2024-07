Usinas de cana-de-açúcar do Centro-Sul processam 43,170 mi de t na 1ª quinzena

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 13:37 Para compartilhar:

São Paulo, 25/07 – As usinas de cana-de-açúcar da região Centro-Sul processaram 43,17 milhões de toneladas na primeira quinzena de julho da safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), volume que corresponde a uma queda de 11,07% em comparação com igual período do ano passado (48,54 milhões da safra 2023/2024). A informação é da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou hoje atualização quinzenal sobre a safra 2024/25.

O diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, disse no boletim que “a retração constatada no processamento de cana nos primeiros 15 dias de julho se deve à condição climática desfavorável para colheita, com chuvas leves que impactaram o ritmo de moagem no Paraná, Mato Grosso do Sul e nas regiões de Assis, São Carlos e Piracicaba em São Paulo, especialmente”.

Ao término da primeira metade de julho, 256 unidades estavam em operação no Centro-Sul, das quais 238 unidades com processamento de cana-de-açúcar, nove empresas que fabricam etanol a partir do milho e nove usinas flex.

A produção de açúcar na primeira quinzena de julho totalizou 2,94 milhões de toneladas, queda de 9,70% na comparação com a quantidade registrada em igual período na safra 2023/2024 (3,25 milhões de toneladas). Com efeito, na última quinzena 49,87% da matéria-prima disponível foi direcionada para a produção de açúcar, ante 50,03% observados no igual período da safra 2023/2024, disse a Unica.

Na primeira metade de julho, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 2,126 bilhões de litros, queda de 6,28% ante igual período da safra anterior. Desse volume, 1,291 bilhão de litros foram de etanol hidratado (-1,02%) e 835,53 milhões de litros de etanol anidro (-13,39%)

Do total de etanol obtido na primeira quinzena de julho, 14,5% foram fabricados a partir do milho, com produção de 308,10 milhões de litros neste ano, contra 268,68 milhões de litros no igual período do ciclo 2023/2024 – aumento de 14,67%.

Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de julho atingiu 143,27 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 140,66 kg por tonelada na safra 2023/2024, variação positiva de 1,85%.