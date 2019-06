Usina Vale do Paraná é a 1ª em consulta para certificação do Renovabio

Ribeirão Preto, 10 – A usina Vale do Paraná, dos grupos Pantaleon, da Guatemala, e Manuelita, da Colômbia, é a primeira unidade do setor sucroenergético a colocar em consulta pública seus dados para certificação do Renovabio, a nova política nacional de biocombustíveis. O processo tem duração de 30 dias e detalha informações auditadas pela certificadora SGS. Após a consulta, a unidade, localizada em Suzanápolis (SP), poderá obter sua nota de eficiência energética e ambiental junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e estará autorizada a emitir os créditos de carbonização (CBios).

Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), a empresa apresentou informações primárias para 100% da produção e atendeu aos critérios de elegibilidade em todas as propriedades produtoras de biomassa. Se autorizados, os CBios serão comercializados com distribuidoras após a regulamentação dos CBios e a entrada em vigor do RenovaBio, prevista para 2020. Os títulos serão utilizados pelas empresas de distribuição para compensar a venda de combustíveis fósseis e poluentes.

“Essa iniciativa retrata o esforço que tem sido realizado pelo setor produtivo para atender aos critérios de certificação e garantir a participação dos produtores no RenovaBio. Esse é apenas o início de um processo que deve se intensificar nos próximos meses”, informou o gerente de economia e análise setorial da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Luciano Rodrigues.