Usina Santa Adélia oferece recompensa de R$ 20 mil por informações sobre incêndios em canaviais

A Usina Santa Adélia anunciou, em nota, a oferta de uma recompensa de até R$ 20 mil por informações que levem à prisão de pessoas envolvidas nos incêndios em seus canaviais. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais de comunicação da usina, que conta com unidades nas cidades paulistas de Jaboticabal e Pereira Barreto. “A primeira denúncia que contribuir de forma concreta para o avanço das investigações policiais, administrativas e judiciais receberá uma recompensa de até R$ 20 mil”, detalhou, na a nota.

A Usina Santa Adélia reforçou a importância das denúncias para a proteção do meio ambiente e da comunidade local. As informações serão analisadas por um comitê interno da empresa, que avaliará a utilidade das denúncias para as investigações e determinará o valor da recompensa. A empresa reiterou que o pagamento da recompensa está condicionado à prisão dos responsáveis pelos atos criminosos e diz contar com o apoio da comunidade para proteger o meio ambiente e garantir a segurança de todos.

A Usina Santa Adélia também expressou seu repúdio aos recentes incêndios, que têm devastado seus canaviais e os de seus parceiros e fornecedores Na nota, a empresa destacou que tais incêndios, além de causarem prejuízos significativos ao meio ambiente e à fauna local, comprometem a segurança da comunidade e de seus brigadistas. “Esses incêndios, que não são de nossa autoria, causam graves prejuízos ao meio ambiente, à fauna local, aos animais, e comprometem a segurança de nossa comunidade e de nossos brigadistas”, afirmou a usina.

Em resposta à situação, a Usina Santa Adélia, em parceria com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) e o governo de São Paulo, está intensificando as medidas de segurança para identificar e capturar os responsáveis por esses crimes. As brigadas de incêndio da usina estão atuando para combater as chamas e minimizar os danos. “Estamos monitorando de perto as áreas afetadas e adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança de todos”, reforçou a empresa.