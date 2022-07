Usiminas vê demanda por aço estável no Brasil no 2º semestre

SÃO PAULO (Reuters) – A demanda brasileira por aço no segundo semestre mostra sinais de estabilidade, apesar da volatilidade e incertezas no exterior, afirmou nesta sexta-feira o diretor comercial da Usiminas, Miguel Camejo, em conferência de resultados da siderúrgica.







“Estamos observando certa estabilidade no consumo e demanda no mercado interno”, disse o executivo. “É algo positivo considerando o cenário internacional e derivado do próprio comportamento e resiliência de muitos setores industriais no Brasil”, acrescentou.

Enquanto isso, o diretor financeiro da Usiminas, Thiago Rodrigues, disse que a estrutura de custos de insumos da empresa, que inclui carvão e minério de ferro, deve se manter no terceiro trimestre basicamente a mesma do segundo trimestre, uma vez que a empresa ainda vai laminar placas de aço compradas anteriormente de terceiros a preços maiores.

(Por Alberto Alerigi Jr.)