Usiminas tem prejuízo de R$840 mi no 4º tri

10/02/2023 - 10:57





SÃO PAULO (Reuters) – A Usiminas divulgou nesta sexta-feira prejuízo para o quarto trimestre, revertendo resultados positivos obtidos um ano antes e nos três meses imediatamente anteriores, com quedas nas vendas de aço e minério de ferro e reconhecimento de impairment de 1,7 bilhão de reais relacionado ao valor de seus ativos.

A companhia, que se prepara para iniciar uma grande reforma no maior alto-forno de sua usina em Ipatinga (MG), teve prejuízo líquido de 839 milhões de reais no quarto trimestre, revertendo lucro de 2,49 bilhões obtido um ano antes. As vendas de aço recuaram 9% e as de minério de ferro caíram 8%.

Com isso a receita líquida se retraiu em 5% na comparação anual, para 7,66 bilhões de reais.





A companhia afirmou que prevê investimento de 3,2 bilhões de reais em 2023, alta de 46,5% sobre 2022, impulsionada pelos custos bilionários com a reforma do equipamento em Ipatinga. A empresa já vem há alguns meses montando estoques de placas de aço compradas de terceiros para lidar com a parada de vários meses do alto-forno para a reforma.

A geração de caixa medida pelo lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização da Usiminas no quarto trimestre foi de 579 milhões de reais, queda de 76% sobre o desempenho de um ano antes. A margem passou de 31% para 8% no período.

Analistas esperavam Ebitda de 481,5 milhões de reais para a Usiminas no período, com receita de 7,33 bilhões, segundos dados da Refinitiv. A expectativa para a linha final do balanço era de prejuízo de 22,8 milhões de reais.





