Usiminas tem lucro líquido de R$1,82 bi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A Usiminas reportou nesta sexta-feira lucro líquido de 1,82 bilhão de reais no terceiro trimestre, um forte avanço em relação aos 198 milhões de reais de mesmo período do ano passado, com forte crescimento de receita.

O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado disparou 249% ano a ano, para 2,89 bilhões de reais.

Em relação ao segundo trimestre, porém, o lucro caiu 43%, em desempenho afetado principalmente pela variação cambial negativa e baixa dos ativos, contra reconhecimento de créditos fiscais e ganhos cambiais líquidos no trimestre anterior.

A Usiminas também divulgou projeções para o volume de vendas de aço no quarto trimestre do ano entre 1,1 milhão e 1,2 milhão de toneladas.

Ainda informou que as obras para reparo do Cone Grande do Alto-Forno nº 2 da Usina de Ipatinga foram iniciadas, com previsão de conclusão em abril de 2022. O valor do investimento, segundo a empresa, é de cerca de 35 milhões de reais.

(Reportagem de Gabriel Araújo)

