Usiminas tem lucro líquido em linha com o esperado no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A siderúrgica Usiminas anunciou nesta quarta-feira um lucro líquido de 1,26 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2022, alta de 5% em relação a igual período do ano anterior e em linha com a expectativa do mercado de 1,25 bilhão de reais, segundo analistas consultados pelo Eikon, da Refinitiv .





A receita líquida totalizou 7,85 bilhões de reais no trimestre, disse a Usiminas, enquanto a projeção de analistas era de 7,95 bilhões de reais. O volume de vendas de aço da companhia caiu 10% no período ante um ano antes, para 1,13 milhão de toneladas.

Em um comunicado paralelo, a Usiminas anunciou estimativa de de vendas de 950 mil toneladas a 1,05 milhão de toneladas de aço no segundo trimestre.

(Por Gabriel Araujo e Andre Romani)