Usiminas reverte prejuízo e anota lucro líquido de R$ 975 milhões no 4º trimestre

A Usiminas registrou lucro líquido de R$ 975 milhões no quarto trimestre de 2023, de acordo com o balanço da companhia divulgado nesta sexta-feira, 9. O valor reverte o prejuízo de R$ 839 milhões apurado no mesmo período de 2022 e também é R$ 1,1 bilhão superior ao prejuízo líquido apresentado no trimestre anterior.

De acordo com a Usiminas, o resultado foi provocado, principalmente, pela maior recuperabilidade de prejuízos fiscais no valor de R$ 495 milhões, além dos efeitos pontuais em custos e despesas operacionais.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado da Usiminas somou R$ 625 milhões, valor 8% maior ante o quarto trimestre de 2022. A margem Ebitda ajustada foi de 9%, dois pontos porcentuais acima do registrado um ano antes.

A receita líquida da Usiminas caiu 11% no comparativo anual, chegando a R$ 6,781 bilhões.

O capex totalizou R$ 654 milhões no quarto trimestre de 2023, sendo 80% na unidade de siderurgia e 20% em mineração. Assim, os investimentos foram 25% inferiores na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o capex foi de R$ 867 milhões.

O caixa consolidado da Usiminas somou R$ 6,010 bilhões ao final de 2023, 18,5% superior ante o registrado na posição do final de 2022 (R$ 5,1 bilhões). Segundo a empresa, o resultado foi provocado pela redução de capital de giro em R$ 3,7 bilhões e geração de Ebitda de R$ 1,8 bilhão, parcialmente compensado pelo capex de R$ 3,0 bilhões.

