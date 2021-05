Usiminas: reforma do Alto-Forno 3 é adiada e valor foi revisto para R$ 2,09 bi

ATT Srs. Assinantes

A Usiminas esclarece que o início da reforma do Alto-Forno número 3 foi postergada em 10 meses a contar de meados de 2022, data inicialmente prevista. Dessa forma, a reforma do equipamento só começará em 2023. Segue abaixo a versão atualizada do texto:

A siderúrgica Usiminas informou, em fato relevante nesta quinta-feira, 20, que o conselho de administração da empresa aprovou a postergação da reforma do Alto-Forno número 3 (AF3) da Usina de Ipatinga por dez meses, a contar de meados de 2022, data prevista anteriormente para o início dos trabalhos. A decisão se dá devido à continuidade da pandemia e seus efeitos, além do desempenho operacional estável do Alto-Forno. Dessa forma, o AF3 continuará operando normalmente até meados de 2023, quando a reforma será iniciada.

De acordo com a Usiminas, o valor da reforma foi revisto em função da expressiva desvalorização cambial acumulada desde a última atualização do projeto, além do incremento significativo no custo de materiais e serviços. O valor atualizado da reforma passa a ser de R$ 2,09 bilhões, a ser desembolsado até 2023.

“Esta atualização na reforma do AF3 não altera a projeção de investimentos relativa ao ano de 2021, que permanece conforme divulgado no Fato Relevante datado de 12/02/21”, diz a empresa.

Veja também