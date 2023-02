Usiminas reduz prazo de contratos a montadoras para 6 meses

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 12:00 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) -A Usiminas elevou preços a montadoras de veículos em 12% em média para os contratos iniciados em janeiro, afirmou nesta sexta-feira o diretor comercial, Miguel Camejo.

Segundo o executivo, os contratos de janeiro em sua maioria tiveram prazo de 6 meses, ante 12 anteriormente. Ele afirmou a analistas que a mudança deve-se à “volatilidade que temos encontrado no setor internacional e local”.

Camejo afirmou que o vê o mercado brasileiro de aço em estabilidade neste ano e que a Usiminas seguirá elevando o estoque de placas em preparação para a reforma do alto-forno 3 da usina de Ipatinga (MG), cujos trabalhos começam em abril.





Segundo o executivo, a Usiminas terminou dezembro com estoque de 351 mil toneladas de placas e vai elevar esse volume para entre 450 mil e 470 mil toneladas até o início da reforma do equipamento.

O diretor financeiro, Thiago Rodrigues, comentou que com a reativação do alto-forno no início de 2024 a usina de Ipatinga vai ter um ganho de produtividade de “pelo menos 20%”.

A Usiminas vai reformar também, em paralelo ao alto-forno 3, uma operação de lingotamento contínuo da usina de Ipatinga, algo que deve consumir investimentos de mais de 500 milhões de reais, afirmou o executivo.

(Por Alberto Alerigi Jr.; edição Aluísio Alves)





