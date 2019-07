Usiminas fecha 2º trimestre com alavancagem de 1,6 vez

A Usiminas apresentou uma leve alta na sua alavancagem medida pelo endividamento líquido sobre o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que subiu de 1,5 vez ao fim do primeiro trimestre de 2019 para 1,6 vez no encerramento de junho.

A empresa apontou que a dívida líquida consolidada cresceu 13% entre o primeiro e o segundo trimestres deste ano, de R$ 3,7 bilhões para R$ 4,2 bilhões, em função do menor saldo na categoria Caixa e Equivalentes de Caixa. No ano, entretanto, o endividamento recuou 11%.

Já a dívida bruta consolidada em 30 de junho ficou em R$ 5,5 bilhões, estável em relação ao encerramento de março, mas queda de 6% na comparação com igual período do ano anterior.

A composição da dívida por prazo de vencimento em 30 de junho era de 5% no curto prazo e 95% no longo prazo, contra 3% no curto prazo e 97% no longo prazo em 31 de março.