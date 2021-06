Usiminas deve recuperar R$ 2,4 bi com exclusão de ICMS do cálculo do PIS/Cofins

A Usiminas comunicou que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do Cofins, a companhia calcula impacto positivo de R$ 2,4 bilhões (antes dos efeitos fiscais) no resultado consolidado, com efeito no Ebitda de cerca de R$ 1,5 bilhão, que serão reconhecidos nas informações trimestrais da companhia.

Veja também