Usiminas assina com governo MG compromisso de investimento de R$ 219,8 milhões

A Usiminas assinou com o governo do Estado de Minas Gerais nesta quarta-feira, 18, compromisso de investimentos no valor de R$ 219,8 milhões. O documento, um protocolo de intenções, foi celebrado em conjunto com as controladas Mineração Usiminas S.A. (Musa) e Unigal para atividades de siderurgia e mineração.

A previsão é de gerar 330 empregos diretos em 2019, preferencialmente recrutados nos municípios onde os investimentos serão realizados, como explica a companhia em comunicado ao mercado na noite desta quarta-feira. A nota frisa, ainda, que o montante não altera as projeções para investimentos da Usiminas neste ano.