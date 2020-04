Usiminas anuncia paralisações em usinas e revisão do valor de investimentos

A Usiminas resolveu paralisar as atividades da sua usina em Cubatão temporariamente. Na unidade da siderúrgica em Ipatinga, o alto-forno 2 será abafado a partir do próximo sábado, 4, e o alto-forno 1 a partir do dia 22 deste mês. O abafamento é uma espécie de parada controlada dos fornos. A companhia ainda vai paralisar as atividades da aciaria 1 também em Ipatinga. A aciaria é a área onde o ferro é convertido em aço.

Além disso, a companhia revisou sua projeção de investimentos para este ano, para R$ 600 milhões. Em fevereiro, a companhia havia projetado aportes de R$ 1 bilhão em 2020. Todas as medidas e a revisão são resultado da disseminação do novo coronavírus no Brasil.