USDA vê 64% da safra de milho dos EUA como boa/excelente; soja fica em 59%

Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) avaliou 64% da safra de milho dos EUA em condição boa a excelente, conforme relatório semanal de progresso de safra divulgado nesta terça-feira, estável ante a semana anterior e alinhado com as expectativas de analistas.

As avaliações da soja recuaram 1 ponto percentual, com 59% da safra dos EUA avaliada em boa/excelente, abaixo dos 60% da semana passada. Analistas previam estabilidade.

As avaliações sobre a seca, que atingiu a safra de trigo de primavera dos EUA, caíram mais que o esperado. O USDA avaliou 16% da safra como boa/excelente, abaixo dos 20% da semana passada. Analistas, em média, esperavam um recuo de 1 ponto.

Antes de se estabilizar nesta semana após as chuvas do final de junho, as avaliações do milho caíram a cada relatório desde que o USDA, inicialmente, classificou 76% da safra de 2021 como boa a excelente em 1º de junho.

“Como pendões de milho nas próximas semanas, as previsões mostram boas chances de chuvas em grande parte do estado, o que seria benéfico para as condições de seca e polinização”, disse Mike Naig, secretário de agricultura de Iowa, em uma nota semanal. Iowa é o maior produtor de milho dos EUA e o segundo maior produtor de soja depois de Illinois.

