USDA reduz safra de soja do Brasil e eleva previsão para colheita de milho

(Reuters) – A produção total de milho do Brasil 2021/22 foi estimada nesta sexta-feira em 116 milhões de toneladas, de acordo com relatório do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês), que elevou em 2 milhões de toneladas a projeção ante o mês passado, à medida que as lavouras da segunda safra vêm apresentando bom desenvolvimento.

O dado veio acima da expectativa do mercado (115,09 milhões de toneladas).

De outro lado, o USDA reduziu a previsão da safra de soja do Brasil 2021/22 para 125 milhões de toneladas, versus 127 milhões projetados em março, ficando em linha com a expectativa do mercado.

Os estoques finais globais de soja 2021/22 foram previstos em 89,58 milhões de toneladas, versus 89,96 milhões na projeção anterior, mas acima do esperado pelo mercado (88,79 milhões).

