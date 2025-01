USDA reduz estimativas de estoque para soja e milho nos EUA

São Paulo, 13 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reduziu, na sexta-feira, 10, suas estimativas de estoque para a soja e o milho no país ao fim da temporada 2024/25. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, a agência estimou as reservas domésticas de soja em 380 milhões de bushels (10,34 milhões de toneladas), ante 470 milhões de bushels (12,79 milhões de toneladas) previstos em dezembro. A expectativa dos analistas era de uma redução menor, para 454 milhões de bushels (12,36 milhões de toneladas).

O USDA estimou as reservas domésticas de milho em 1,54 bilhão de bushels (39,12 milhões de toneladas), em comparação a 1,738 bilhão de bushels (44,15 milhões de toneladas) projetados em dezembro. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um corte menor, para 1,678 bilhão de bushels (42,62 milhões de toneladas).

Quanto ao trigo, a estimativa do USDA foi aumentada de 795 milhões para 798 milhões de bushels (21,64 milhões para 21,72 milhões de toneladas), enquanto o mercado projetava 807 milhões de bushels (21,97 milhões de toneladas).

Produção

O USDA também divulgou estimativas finais para a produção de soja e milho nos EUA em 2024/25. A safra de soja foi estimada em 4,366 bilhões de bushels (118,84 milhões de toneladas), com rendimento de 50,7 bushels por acre (3,41 toneladas por hectare). Em dezembro, o governo dos EUA previu 4,461 bilhões de bushels (121,42 milhões de toneladas), com produtividade de 51,7 bushels por acre (3,477 toneladas por hectare). Os analistas esperavam um número maior, de 4,451 bilhões de bushels (121,15 milhões de toneladas), com rendimento de 51,6 bushels por acre (3,47 toneladas por hectare).

Já a produção de milho foi reduzida de 15,143 bilhões para 14,867 bilhões de bushels (384,63 milhões para 377,62 milhões de toneladas), com o rendimento passando de 183,1 para 179,3 bushels por acre (11,49 para 11,25 toneladas por hectare). A previsão do mercado era de 15,092 bilhões de bushels (383,34 milhões de toneladas), com rendimento de 182,6 bushels por acre (11,46 toneladas por hectare).

Estoques mundiais

O USDA reduziu sua projeção para estoques mundiais de soja ao fim de 2024/25, de 131,9 milhões para 128,4 milhões de toneladas, enquanto os analistas previam 132 milhões de toneladas. Para o milho, a estimativa foi cortada de 296,4 milhões para 293,3 milhões de toneladas. O mercado esperava 295 milhões de toneladas. As reservas globais de trigo passaram de 257,9 milhões para 258,8 milhões de toneladas, enquanto os analistas projetavam 258,2 milhões de toneladas.

Trigo

O governo dos EUA também publicou sua estimativa para a área semeada com trigo de inverno no país em outubro e novembro do ano passado, referente à safra 2025/26.

A área total de inverno foi estimada em 34,1 milhões de acres (13,81 milhões de hectares), ante previsão do mercado de 33,5 milhões de acres (13,56 milhões de hectares). Na safra anterior, a área semeada foi de 33,4 milhões de acres (13,52 milhões de hectares).

*Com informações da Dow Jones Newswires