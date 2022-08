USDA promete investir até US$ 300 mi para impulsionar agricultura orgânica

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 16:59 Compartilhe

Chicago, 22 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) disse nesta segunda-feira, 22, que investirá até US$ 300 milhões para estimular o mercado de alimentos orgânicos e oferecer assistência ao agricultor, além de ajuda financeira e outros apoios por meio de seguro agrícola. A medida é anunciada após uma queda acentuada no número de propriedades dedicadas à agricultura orgânica.

Segundo o USDA, o número de fazendas orgânicas não certificadas em transição ativa para a produção orgânica caiu quase 71% desde 2008.

“Estamos expandindo o apoio do USDA aos agricultores orgânicos para ajudá-los em todas as etapas de sua transição”, disse o secretário do USDA, Tom Vilsack.