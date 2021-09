USDA projeta estoque de milho em 1,236 bilhão de bushels nos EUA

Washington, 30 – Os estoques de milho dos Estados Unidos alcançavam 1,236 bilhão de bushels (31,41 milhões de toneladas) no dia 1º de setembro de 2021, 35,38% abaixo do volume de 1,919 bilhão de bushels (48,74 milhões de toneladas) apurado em igual data do ano passado. Os números foram divulgados nesta quinta-feira, 30, no relatório trimestral de estoques do Departamento de Agricultura do país (USDA).

Em 1º de junho, os estoques dos EUA eram de 4,110 bilhões de bushels (104,39 milhões de toneladas).

O volume ficou 5,91% acima da média das expectativas de analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, de 1,167 bilhão de bushels (29,64 milhões de toneladas).

