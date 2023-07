USDA mantém em 156 milhões de t estimativa para safra de soja 2022/23 do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 19:17 Compartilhe

São Paulo, 12/07 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve sua previsão para a safra de soja no Brasil em 2022/23 em 156 milhões de toneladas. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um aumento para 156,2 milhões de toneladas. As informações são do relatório mensal de oferta e demanda de julho, divulgado há pouco. A previsão de exportações foi elevada de 93 milhões para 94 milhões de toneladas. Para 2023/24, o USDA manteve a previsão de colheita em 163 milhões de toneladas e a de embarques, em 96,50 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o USDA elevou sua estimativa para a produção no Brasil em 2022/23 de 132 milhões para 133 milhões de toneladas, enquanto o mercado esperava 132,8 milhões de toneladas. A expectativa de exportações foi aumentada de 55 milhões para 56 milhões de toneladas. A projeção para 2023/24 foi mantida em 129 milhões de toneladas e a de embarques, em 55 milhões de toneladas.

A previsão para a safra de soja da Argentina em 2022/23 foi mantida em 25 milhões de toneladas, ante expectativa dos analistas de 23,6 milhões de toneladas. Para 2023/24, o USDA manteve a safra em 48 milhões de toneladas.

Para o milho argentino em 2022/23, o USDA reduziu sua estimativa de produção de 35 milhões para 34 milhões de toneladas. A de exportação passou de 23 milhões para 22 milhões de toneladas. Os analistas esperavam um corte na produção para 34,3 milhões de toneladas. Para 2023/24, as estimativas de produção e embarques foram mantidas em 54 milhões e 40,5 milhões de toneladas, respectivamente.

(Com informações da Dow Jones Newswires)

