USDA mantém em 126 milhões de t estimativa para safra de soja 2021/22 do Brasil

São Paulo, 12/07 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve inalterada sua previsão para a safra de soja no Brasil em 2021/22, em 126 milhões de toneladas. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam uma redução para 125,9 milhões de toneladas. As informações são do relatório mensal de oferta e demanda de maio, divulgado nesta terça-feira. Para 2022/23, o USDA manteve sua projeção em 149 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o USDA manteve sua estimativa para a produção no Brasil em 2021/22 em 116 milhões de toneladas, enquanto o mercado esperava um aumento para 116,5 milhões de toneladas. A projeção para 2022/23 foi mantida em 126 milhões de toneladas.

A previsão para a safra de soja da Argentina em 2021/22 foi elevada de 43,4 milhões para 44 milhões de toneladas, ante expectativa dos analistas de 43,3 milhões de toneladas. Para 2022/23, o USDA manteve sua estimativa em 51 milhões de toneladas.

Para o milho argentino em 2021/22, o USDA manteve sua estimativa de produção em 53 milhões de toneladas. Os analistas esperavam um corte para 52,5 milhões de toneladas. Para 2022/23, a projeção ficou inalterada em 55 milhões de toneladas.

(Com informações da Dow Jones Newswires)