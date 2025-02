USDA: exportações agropecuárias dos EUA crescem 1% em 2024, para US$ 176 bilhões

São Paulo, 28 – As exportações agropecuárias dos Estados Unidos totalizaram US$ 176 bilhões no ano civil 2024, de acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) do Departamento de Agricultura do país (USDA). O montante representa aumento de 1%, ou US$ 1,8 bilhão, ante o ano anterior e é o terceiro maior já registrado.

Esse crescimento foi impulsionado principalmente por nozes (aumento de US$ 1 bilhão, ou 11%), milho (aumento de US$ 807,0 milhões, ou 6%), preparações alimentícias (aumento de US$ 795 milhões, ou 14%) e carne suína e seus produtos (aumento de US$ 458 milhões, ou 6%).

O volume total exportado de commodities a granel subiu 22%, enquanto o valor caiu 5% devido aos preços mais baixos, disse o USDA.

No ano passado, o México ultrapassou o Canadá e a China, tornando-se o principal destino das exportações agropecuárias dos EUA, atingindo um recorde de US$ 30,3 bilhões, com aumento de 7% em relação a 2023. No total, 23 mercados registraram importações de produtos agropecuários dos EUA superiores a US$ 1 bilhão.