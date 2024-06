USDA: estoque global de café ao fim da safra 2024/25 deve aumentar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2024 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – A produção mundial de café para 2024/25 deverá aumentar em 7,1 milhões de sacas em relação à temporada anterior, para 176,2 milhões, em virtude, principalmente, do aumento da safra no Brasil e da retomada da produção na Indonésia. A avaliação faz parte de relatório semestral do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) sobre o quadro de oferta e demanda global pelo produto.

Com maior oferta, as exportações mundiais do grão deverão aumentar em 3,6 milhões de sacas, para 123,1 milhões. O consumo deverá aumentar em 3,1 milhões de sacas, para 170,6 milhões de sacas. “Espera-se que os estoques finais aumentem em 1,9 milhão de sacas, para 25,8 milhões de sacas, após três anos de declínio”, estimou o USDA.