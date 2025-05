USDA estima produção recorde de milho em 2025/26 para os EUA

São Paulo, 12 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) espera que a produção de milho no país em 2025/26 seja recorde. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, publicado nesta segunda-feira, 12, a agência estimou a safra em 15,820 bilhões de bushels (401,83 milhões de toneladas), em comparação a 14,867 bilhões de bushels (377,62 milhões de toneladas) no ciclo 2024/25. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um número menor, de 15,799 bilhões de bushels (401,3 milhões de toneladas). As projeções divulgadas hoje foram as primeiras para a temporada 2025/26 para a soja e o milho.

Para a soja, o USDA projetou colheita de 4,340 bilhões de bushels (118,13 milhões de toneladas) em 2025/26, acima do esperado por analistas, de 4,325 bilhões de bushels (117,72 milhões de toneladas). A produção em 2024/25 foi de 4,366 bilhões de bushels (118,84 milhões de toneladas).

Para a produção de trigo dos EUA em 2025/26, USDA projetou 1,921 bilhão de bushels (52,29 milhões de toneladas), enquanto analistas esperavam colheita de 1,896 bilhão de bushels (51,61 milhões de toneladas). No ciclo anterior, foram produzidos 1,971 bilhão de bushels (53,65 milhões de toneladas).

Quanto aos estoques domésticos, o USDA estimou as reservas de soja ao fim da temporada 2025/26 em 295 milhões de bushels (8,03 milhões de toneladas), enquanto analistas esperavam 351 milhões de bushels (9,55 milhões de toneladas). Para 2024/25, a estimativa foi reduzida para 350 milhões de bushels (9,53 milhões de toneladas).

Para o milho, a projeção do USDA é de estoques de 1,8 bilhão de bushels (45,72 milhões de toneladas) em 2025/26, ante previsão de analistas de 2,044 bilhões de bushels (51,92 milhões de toneladas). A previsão para 2024/25 foi reduzida para 1,415 bilhão de bushels (35,94 milhões de toneladas).

Em relação ao trigo, o USDA estimou reservas em 923 milhões de bushels (25,12 milhões de toneladas) em 2025/26, acima da expectativa de analistas, de 848 milhões de bushels (23,08 milhões de toneladas). Para 2024/25, a estimativa foi reduzida para 841 milhões de bushels (22,89 milhões de toneladas).

Estoques mundiais

O USDA projetou os estoques globais de soja ao fim de 2025/26 em 124,3 milhões de toneladas, enquanto os analistas esperavam reservas de 125,3 milhões de toneladas. Para 2024/25, houve aumento para 123,2 milhões de toneladas.

Para o milho, o USDA projetou os estoques em 277,8 milhões de toneladas, abaixo do esperado pelo mercado, de 296 milhões de toneladas. A estimativa para 2024/25 foi reduzida para 287,3 milhões de toneladas.

Em relação ao trigo, o USDA estimou as reservas globais em 265,7 milhões de toneladas ao fim de 2025/26, acima da estimativa de analistas, de 259,8 milhões de toneladas. Para 2024/25, a previsão foi elevada para 265,2 milhões de toneladas.

*Com informações da Dow Jones Newswires