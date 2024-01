USDA em Camberra prevê colheita de 25,5 milhões de t de trigo na Austrália

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/01/2024 - 12:30 Para compartilhar:

São Paulo, 25 – Produtores australianos devem colher 25,5 milhões de toneladas de trigo na temporada 2023/24, disse a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Camberra. A estimativa fica próxima da média dos últimos dez anos, de 26,5 milhões de toneladas, mas abaixo da safra recorde de 40,5 milhões de toneladas em 2022/23.

“Alcançar um resultado de produção de trigo próximo à média para o ano de comercialização 2023/24, considerando a falta de chuvas, é um resultado muito positivo”, disse o USDA em relatório. “Os agricultores australianos lidam com grandes variações nas condições sazonais de ano para ano, às vezes enfrentando chuvas excessivas e condições severas de seca, talvez mais do que em qualquer outra nação produtora de trigo”, afirmou o escritório.

Para as exportações, a estimativa é de que 19 milhões de toneladas sejam embarcadas em 2023/24, queda de 40% em relação ao recorde do ano anterior, de 31,8 milhões de toneladas, mas ainda próximo da média dos últimos dez anos, que foi de 18,9 milhões de toneladas. Com a perspectiva de recuo nos embarques australianos, o escritório avaliou que Canadá, Estados Unidos e França podem conquistar mais espaço no mercado chinês.

A projeção para o consumo do país caiu para 8 milhões de toneladas, segundo o USDA. Já os estoques devem recuar por causa da produção menor e da contínua demanda mundial, para 3,073 milhões de toneladas.

