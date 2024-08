USDA em Brasília reduz projeção de safra 2024/25 de milho para 127 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 11:57 Para compartilhar:

São Paulo, 7 – A representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Brasília estimou a produção de milho do Brasil em 127 milhões de toneladas em 2024/25, ante projeção anterior de 129 milhões de toneladas. Apesar da redução, o volume esperado é maior do que a expectativa para a safra 2023/24, que foi mantida em 122 milhões de toneladas.

A representação do USDA atribuiu o aumento esperado de uma safra para outra ao fim do fenômeno climático El Niño, que prejudicou o rendimento do milho em 2023/24.

A previsão para as exportações brasileiras de milho em 2023/24 subiu 2 milhões de toneladas, a 47 milhões de toneladas.

Os embarques em 2024/25 devem somar 47 milhões de toneladas, menos do que a estimativa anterior de 51 milhões de toneladas, devido ao aumento do consumo interno, especialmente pela indústria de etanol de milho no Brasil, disse o USDA.

Além disso, as expectativas para área colhida foram mantidas em 21,5 milhões de hectares em 2023/24 e em 22 milhões de hectares em 2024/25.

Quanto à produtividade, a estimativa para 2023/24 ficou em 5,674 toneladas por hectare, enquanto em 2024/25 houve redução para 5,77 toneladas por hectare.