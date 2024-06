USDA em Brasília reduz estimativa para produção brasileira em 2024/25 de laranja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 16:19 Para compartilhar:

São Paulo, 20 – A produção brasileira de laranja na safra 2024/25 deve somar 378 milhões de caixas de 40,8 kg (equivalente a 15,42 milhões de toneladas), de acordo com a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Brasília. O volume representa redução de 7,35% ante a estimativa anterior, de janeiro, de 408 milhões de caixas (16,64 milhões de toneladas). A menor estimativa reflete a seca severa em regiões de cultivo e os efeitos da doença conhecida como greening, disse a agência.

Segundo levantamento de maio do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), a safra de laranja 2024/25 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro deve ser de 232,38 milhões de caixas de 40,8 kg (9,48 milhões de t), representando queda de 24,36% em comparação com a temporada anterior 2023/24, que foi de 307,22 milhões de caixas (12,5 milhões de t).

A área total de pomares de laranja estimada para 2024 no Brasil é de 590 mil hectares, 1,67% menor do que a de 2023, de 600 mil hectares. O escritório do USDA reduziu a estimativa de consumo doméstico em 2024/25 de 4,53 milhões para 4,40 milhões de toneladas. O volume estimado para o ciclo anterior é de 4,5 milhões de toneladas.

A produção brasileira de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ, na sigla em inglês) deve somar 1,06 milhão de toneladas em 2024/25, uma redução de 8,85% ante o ciclo anterior, segundo o escritório. Já as exportações devem diminuir 8,68% na mesma comparação, para 1 milhão de toneladas.