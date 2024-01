USDA em Brasília reduz estimativa de produção de soja do Brasil em 2,16%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 12:46 Para compartilhar:

São Paulo, 8 – O Brasil deve colher 158,5 milhões de toneladas de soja na safra 2023/24, de acordo com estimativa da representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Brasília. A projeção representa queda de 2,16% ante a estimativa anterior, de outubro, de 162 milhões de toneladas, por causa das perspectivas climáticas desfavoráveis resultantes do fenômeno El Niño, especialmente nos Estados do Centro-Oeste. Contudo, o número estimado ainda é 2,26% maior do que o projetado para 2022/23, de 155 milhões de toneladas, com os rendimentos excepcionalmente altos em grande parte dos Estados produtores, disse o USDA.

O USDA em Brasília também reduziu ligeiramente a previsão da área plantada com a oleaginosa, de 45,4 milhões para 45,2 milhões de hectares. Ainda assim, se confirmado, seria a maior área já destinada ao cultivo de soja, segundo a agência. Para a temporada passada, a projeção foi de 44 milhões de hectares. Além disso, a estimativa de rendimentos para a safra 2023/24 é de 3.507 kg/ha, menor que a do ano anterior, mas 5% superior à média histórica das últimas cinco temporadas.

Além disso, o Brasil deve manter os níveis recordes de exportação, mesmo com as perspectivas desafiadoras para a produção em 2023/24, disse o USDA. A agência reduziu ligeiramente sua projeção de embarques para a temporada, de 100,2 milhões para 100 milhões de toneladas. Isso deve ocorrer devido à colheita reduzida e à crescente demanda doméstica por produtos oleaginosos. Entretanto, a projeção de um real mais fraco ante o dólar pode manter as exportações de soja do País competitivas ao longo de 2024, possibilitando um desempenho de exportação semelhante ao de 2022/23, segundo o relatório.

Para a temporada 2022/23, a estimativa de embarques foi aumentada para 102 milhões de toneladas, por causa da colheita recorde, da taxa de câmbio favorável e da demanda externa sólida, segundo a agência. Durante 2022/23, entre fevereiro e novembro de 2023, o Brasil exportou 97,1 milhões de toneladas de soja, alta de mais de 30% em relação a igual período de 2021/22 (ou seja, fevereiro a novembro de 2022). “Com os volumes adicionais de 3,9 milhões de toneladas em dezembro, o Brasil caminha para um desempenho recorde de exportação”, escreveu o USDA.

De acordo com o USDA, o esmagamento deverá totalizar 56,2 milhões de toneladas em 2023/24, recuo de 1,25% ante a previsão anterior, mas alta de 4% ante a estimativa para 2022/2023 (53,3 milhões de t). A produção de farelo deve ser de 42 milhões de toneladas, enquanto a de óleo de soja deve ficar em 11 milhões de toneladas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias