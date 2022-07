USDA eleva expectativa de colheita de milho dos EUA com aumento de área plantada

(Reuters) – O governo dos Estados Unidos elevou sua previsão para a produção doméstica de milho nesta terça-feira, após considerar a perspectiva de área plantada em junho, que mostrou que os agricultores semearam mais grãos do que haviam planejado em março.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) também cortou sua previsão para a colheita de soja do país.

A produção de milho dos EUA no ano comercial de 2022/23 totalizará 14,505 bilhões de bushels, acima dos 14,460 bilhões do mês passado, com base em um rendimento médio de 177 bushels por acre, de acordo com o relatório mensal de estimativas de oferta e demanda agrícola mundial do USDA.

O órgão prevê uma produção de soja de 4,505 bilhões de bushels, com base em um rendimento médio de 51,5 bushels por acre.

Analistas esperavam que o relatório mostrasse uma colheita de milho de 14,520 bilhões de bushels e uma safra de soja de 4,532 bilhões de bushels.

Para o Brasil, o USDA manteve suas projeções para as safras 2022/23 de soja e milho, em 149 milhões de toneladas e 126 milhões, respectivamente.

(Reportagem de Mark Weinraub)