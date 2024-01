USDA eleva estimativas de estoque nos EUA para soja e milho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 15:02 Para compartilhar:

São Paulo, 12 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) elevou nesta sexta-feira, 12, suas estimativas de estoque para a soja e o milho no país ao fim da temporada 2023/24. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, a agência estimou as reservas domésticas de soja em 280 milhões de bushels (7,62 milhões de toneladas), ante 245 milhões de bushels (6,67 milhões de toneladas) previstos em dezembro. A expectativa dos analistas era de uma redução para 239 milhões de bushels (6,51 milhões de toneladas).

O USDA estimou as reservas domésticas de milho em 2,162 bilhões de bushels (54,91 milhões de toneladas), em comparação a 2,131 bilhões de bushels (54,13 milhões de toneladas) projetados em dezembro. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um corte para 2,105 bilhões de bushels (53,47 milhões de toneladas).

Quanto ao trigo, a estimativa do USDA foi reduzida de 659 milhões para 648 milhões de bushels (17,94 milhões para 17,64 de toneladas), enquanto o mercado projetava 658 milhões de bushels (17,91 milhões de toneladas).

Produção

O USDA também divulgou estimativas finais para a produção de soja e milho nos EUA em 2023/24. A safra de soja foi estimada em 4,165 bilhões de bushels (113,36 milhões de toneladas), com rendimento de 50,6 bushels por acre (3,4 toneladas por hectare). Em dezembro, o governo dos EUA previu 4,129 bilhões de bushels (112,38 milhões de toneladas), com produtividade de 49,9 bushels por acre (3,36 toneladas por hectare). Os analistas esperavam um número menor, de 4,123 bilhões de bushels (112,22 milhões de toneladas), com rendimento de 49,8 bushels por acre (3,35 toneladas por hectare).

Já a produção de milho foi aumentada de 15,234 bilhões para 15,342 bilhões de bushels (386,94 milhões para 389,69 milhões de toneladas), com o rendimento passando de 174,9 para 177,3 bushels por acre (10,98 para 11,13 toneladas por hectare). A previsão do mercado era de 15,221 bilhões de bushels (386,61 milhões de toneladas), com o rendimento se mantendo em 174,9 bushels por acre (10,98 toneladas por hectare).

Estoques mundiais

O USDA aumentou sua projeção para estoques mundiais de soja ao fim de 2023/24, de 114,2 milhões para 114,6 milhões de toneladas, enquanto os analistas previam 112,2 milhões de toneladas. Para o milho, a estimativa foi elevada de 315,2 milhões para 325,2 milhões de toneladas. O mercado esperava 313,9 milhões de toneladas. As reservas globais de trigo passaram de 258,2 milhões para 260 milhões de toneladas, enquanto os analistas projetavam 258,3 milhões de toneladas.

Trigo

O governo dos EUA também publicou sua estimativa para a área semeada com trigo de inverno no país em outubro e novembro do ano passado, referente à safra 2024/25. A área total de inverno foi estimada em 34,4 milhões de acres (13,92 milhões de hectares), ante previsão do mercado de 35,9 milhões de acres (14,53 milhões de hectares). Na safra anterior, a área semeada foi de 36,7 milhões de acres (14,85 milhões de hectares).

*Com informações da Dow Jones Newswires

