USDA eleva estimativa de produção de 2023 dos EUA para 1,812 bilhão de bushels

Washington, 2 – A produção total de trigo nos Estados Unidos em 2023 deve somar 1,812 bilhão de bushels (49,32 milhões de toneladas), informou o Departamento de Agricultura do país (USDA). Na temporada anterior, a produção foi de 1,650 bilhão de bushels (44,91 milhões de t). No entanto, o volume é menor do que o estimado em agosto, de 1,734 bilhão de bushels (47,20 milhões de toneladas). Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam uma colheita de 1,731 bilhão de bushels (47,11 milhões de t).

A produção total de variedades de inverno foi estimada em 1,248 bilhão de bushels (33,97 milhões de t), abaixo da previsão de agosto, de 1,227 bilhão de bushels (33,40 milhões de t).

O mercado esperava que o volume ficasse em 1,223 bilhão de bushels (33,29 milhões de t).

A estimativa para a safra de primavera foi aumentada para 504,9 milhões de bushels (13,74 milhões de t), de 449,6 milhões de bushels (12,24 milhões de t) em agosto. Analistas esperavam 448 milhões de bushels (12,19 milhões de t). Fonte: Dow Jones Newswires.

