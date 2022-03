USDA divulga relatório semanal de inspeção de exportação de grãos nos EUA

São Paulo, 2 – Os volumes de soja, milho e trigo inspecionados em portos dos Estados Unidos diminuíram na semana encerrada na última quinta-feira, 24 de fevereiro. Os dados foram publicados na terça-feira, 1º de março, pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

O volume inspecionado de soja para exportação em portos norte-americanos diminuiu 29,5%% na semana, para 735.278 toneladas. Já o volume de milho inspecionado foi de 1,54 milhão de toneladas, queda de 2,2% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, caiu 28,8%, para 406.138 toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2021 para o trigo e em 1º de setembro de 2021 para o milho e a soja.

Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

——————————————————————

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022

(em toneladas)

——————————————————————

Grão 24/02/2022 17/02/2022 25/02/2021

====== ============ ============ ============

Trigo 406.138 570.859 343.005

Milho 1.543.751 1.578.256 2.046.712

Soja 735.278 1.043.138 1.005.915

——————————————————————

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

——————————————————————

Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior

===== ================ ====================

Trigo 15.484.880 18.144.764

Milho 23.186.788 24.196.393

Soja 40.605.038 52.108.537

——————————————————————

