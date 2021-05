USDA divulga relatório semanal de inspeção de exportação de grãos dos EUA

Chicago, 17 – Os volumes de soja, milho e trigo inspecionados nos portos dos Estados Unidos aumentaram na semana encerrada na última quinta-feira, 13 de maio. Os dados foram publicados nesta segunda-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.

O volume inspecionado de soja para exportação em portos norte-americanos subiu 26,53%, para 308,818 mil toneladas. Já o volume de milho inspecionado foi de 1,892 milhão de toneladas, alta de 10,25% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, aumentou 16,84%, para 658.509 toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2020 para o trigo e em 1º de setembro de 2020 para o milho e a soja. Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

——————————————————————

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 13 DE MAIO DE 2021

(em toneladas)

——————————————————————

Grão 13/05/2021 06/05/2021 14/05/2020

====== ============ ============ ============

Trigo 658.509 563.598 491.776

Milho 1.892.243 1.716.299 1.182.471

Soja 308.818 244.059 410.203

——————————————————————

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

——————————————————————

Grão – Atual ano-safra – Ano-safra anterior

===== ================ ====================

Trigo 24.374.022 23.932.009

Milho 47.055.450 26.365.510

Soja 56.012.229 34.724.732

——————————————————————

Veja também