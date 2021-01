USDA divulga relatório semanal de inspeção de exportação de grãos dos EUA

Chicago, 4 – Os volumes de milho, trigo e soja inspecionados nos portos dos Estados Unidos diminuíram na semana encerrada na última quinta-feira, 31 de dezembro. Os dados foram publicados nesta segunda-feira, 4, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.

O volume de milho inspecionado para exportação em portos norte-americanos foi de 912.802 toneladas, queda de 27,3% ante a semana anterior. O volume inspecionado de soja diminuiu 40,7%, para 1,306 milhão de toneladas. Já o volume inspecionado de trigo caiu 20,15%, para 324.983 toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2020 para o trigo e em 1º de setembro de 2020 para o milho e a soja.

Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

——————————————————————

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(em toneladas)

——————————————————————

Grão 31/12/2020 24/12/2020 02/01/2020

====== ============ ============ ============

Trigo 324.983 406.975 420.653

Milho 912.802 1.255.341 550.930

Soja 1.305.786 2.201.907 1.039.675

——————————————————————

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

——————————————————————

Grão – Atual ano-safra – Ano-safra anterior

===== ================ ====================

Trigo 14.859.935 14.907.290

Milho 14.908.437 8.603.108

Soja 38.542.542 21.820.516

——————————————————————

