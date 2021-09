USDA divulga relatório semanal de inspeção de exportação de grãos dos EUA

Chicago, 20 – Os volumes de soja e milho inspecionados nos portos dos Estados Unidos aumentaram na semana encerrada na última quinta-feira, 16 de setembro. Já os de trigo diminuíram. Os volumes de soja e milho continuaram fracos, em grande parte, por causa da situação no Golfo dos EUA, onde a infraestrutura de exportação de grãos foi seriamente afetada pela passagem do furacão Ida. Os dados foram publicados nesta segunda-feira pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.

O volume inspecionado de soja para exportação em portos norte-americanos aumentou 42,25%, para 275.169 toneladas. Já o volume de milho inspecionado foi de 403.104 toneladas, alta de 152,8% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, diminuiu 0,71%, para 563.390 toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2021 para o trigo e em 1º de setembro de 2021 para o milho e a soja.

Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

——————————————————————

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2021

(em toneladas)

——————————————————————

Grão 16/09/2021 09/09/2021 17/09/2020

====== ============ ============ ============

Trigo 563.390 567.438 503.034

Milho 403.104 159.429 768.084

Soja 275.169 193.429 1.390.521

——————————————————————

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

——————————————————————

Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior

===== ================ ====================

Trigo 7.713.880 8.664.655

Milho 601.986 1.991.594

Soja 498.952 3.707.394

——————————————————————

