USDA divulga relatório semanal de inspeção de exportação de grãos

Chicago, 8 – Os volumes de soja e milho inspecionados nos portos dos Estados Unidos diminuíram na semana encerrada na última quinta-feira, 4 de março. Já os volumes de trigo aumentaram. Os dados foram publicados nesta segunda-feira, 8, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.

O volume de milho inspecionado para exportação em portos norte-americanos foi de 1,544 milhão de toneladas, queda de 24,5% ante a semana anterior. O volume inspecionado de soja diminuiu 41,5%, para 587.594 toneladas. Já o volume inspecionado de trigo aumentou 41,2%, para 482.130 toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2020 para o trigo e em 1º de setembro de 2020 para o milho e a soja. Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

——————————————————————

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 4 DE MARÇO DE 2021

(em toneladas)

——————————————————————

Grão 04/03/2021 25/02/2021 06/03/2020

====== ============ ============ ============

Trigo 482.130 341.438 459.865

Milho 1.544.460 2.046.712 829.865

Soja 587.594 1.003.955 589.900

——————————————————————

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

——————————————————————

Grão – Atual ano-safra – Ano-safra anterior

===== ================ ====================

Trigo 18.590.132 19.273.729

Milho 27.623.735 15.036.394

Soja 52.591.502 30.011.758

——————————————————————

Fonte: Dow Jones Newswires

