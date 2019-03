USDA divulga relatório semanal de inspeção de exportação de grãos

Chicago, 18 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou nesta segunda-feira, 18, o resultado da inspeção dos embarques de grãos do país na semana encerrada na última quinta-feira, dia 14 de março. No período, os volumes de todos os grãos diminuíram.

Os embarques da soja recuaram 5,1%, para 841.888 toneladas. O volume de trigo inspecionado nos portos norte-americanos caiu 42,1%, para 353.727 toneladas. Já o volume inspecionado de milho foi de 795.241 toneladas, queda de 1% na comparação com a semana anterior.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2018 para o trigo e em 1º de setembro de 2018 para o milho e a soja. Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

——————————————————————

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 14 DE MARÇO DE 2019

(em toneladas)

——————————————————————

Grão 14/03/2019 07/03/2019 15/03/2018

====== ============ ============ ============

Trigo 353.727 611.955 444.806

Milho 795.241 803.351 1.439.155

Soja 841.888 887.760 500.452

——————————————————————

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

——————————————————————

Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior

============ ================== ====================

Trigo 17.975.835 19.156.627

Milho 27.396.964 21.793.321

Soja 27.688.349 40.230.755

——————————————————————

Fonte: Dow Jones Newswires