USDA: dados semanais de vendas externas só devem voltar a ser publicados em 15/9

São Paulo, 01 – O Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) não vai publicar dados semanais de vendas externas nesta quinta-feira (1º) nem na quinta-feira da semana que vem (8), por causa de problemas no novo sistema de divulgação dessas informações, disse o administrador do FAS, Daniel Whitley.

“Como resultado de dificuldades imprevistas com o lançamento do novo sistema (…), o Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA voltará a usar temporariamente o sistema antigo enquanto trabalha para resolver totalmente os problemas com o novo sistema”, disse Whitley em comunicado. “O FAS não conseguirá publicar dados semanais de vendas externas na quinta-feira, 1º de setembro, nem em 8 de setembro, mas esperamos retomar os relatórios regulares em 15 de setembro.”

O FAS lançou o sistema na última quinta-feira (25) e encontrou problemas que afetaram a divulgação e a qualidade dos dados. Por isso, a agência desligou o sistema e retirou do ar as informações semanais de vendas que tinham sido publicadas naquele dia de manhã. Os problemas não afetaram os anúncios de vendas avulsas feitos pelo USDA.

O FAS reconheceu os transtornos causados pela situação e disse que está trabalhando para corrigi-la. “Apesar das medidas tomadas ao longo de muitos meses para fazer a transição para o novo sistema, entendemos que mais ações são necessárias para garantir a credibilidade e a precisão dos dados”, disse Whitley.