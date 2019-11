USDA: Coreia do Sul abre mercado para arroz dos EUA

São Paulo, 19 – Os Estados Unidos e a Coreia do Sul fecharam acordo para abertura do mercado sul coreano ao arroz norte-americano, informaram o Escritório do Representante de Comércio dos EUA e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em comunicado. Pelo acordo, exportadores norte-americanos poderão enviar 132.304 toneladas de arroz com um valor de aproximadamente US$ 110 milhões por ano ao país asiático.

A Coreia também concordou em garantir previsibilidade sobre os leilões e licitações para arroz dos EUA, segundo as autoridades do governo norte-americano. “Este acordo concede a nossos agricultores o maior volume garantido de acesso ao mercado de arroz na Coreia de que os Estados Unidos já desfrutaram”, disse o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer.

O secretário da Agricultura dos EUA, Sonny Perdue, afirmou que o acordo amplia as oportunidades de exportação para os agricultores norte-americanos. “As exportações são críticas para a saúde econômica da indústria de arroz dos EUA, com metade da nossa colheita sendo exportada todos os anos”, disse Perdue.