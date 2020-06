USDA: compras para mitigar impacto de disputas comerciais superam US$ 2 bilhões

São Paulo, 17 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) comprou mais de US$ 2,2 bilhões em carnes, frutas, vegetais, lácteos e outros produtos agropecuários nos anos fiscais 2019 e 2020, para alimentar pessoas carentes e ajudar produtores afetados por disputas comerciais, disse a agência nesta terça-feira. O USDA disse que deve atingir sua meta de comprar cerca de US$ 1,4 bilhão em produtos agropecuários no ano fiscal corrente, que termina em 30 de setembro. “Logo no início, o presidente Trump instruiu o USDA a garantir que nossos produtores não arcassem com o peso de tarifas retaliatórias injustas”, disse o secretário de Agricultura dos EUA, Sonny Perdue.

