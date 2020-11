Usando maiô, Simaria exibe curvas e ganha elogios no Instagram

Simaria, da dupla com Simone, quase “quebrou” a internet neste sábado (21). A sertaneja compartilhou no Instagram uma foto de maiô preto, exibindo as curvas e o corpo sarado, ganhando diversos elogios dos fãs e de amigas famosas.

“Oi tudo bem? tem lançamento próxima sexta, 27, tá?”, escreveu na legenda, lembrando aos seguidores do novo hit que lançará com a irmã, “Debaixo do Meu Telhado”. “Perfeita”, escreveu a cantora Maisa. “Oi?”, comentou Andressa Suita.

