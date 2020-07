Usando lingerie sensual, Geisy Arruda compartilha foto em motel

A escritora e influencer Geisy Arruda abalou as redes sociais na noite desta terça-feira (21) ao publicar uma foto em que aparece de lingerie preta, na cama de um motel. Na legenda, Geisy contou que ela vai para o local para trabalhar. “Eu venho para o motel trabalhar. Eu que lute!”

Acredita-se que o trabalho esteja ligado ao novo livro da influencer, “Desejo proibido”, que trará tabus sobre sexo, como traição, sexo durante a menstruação e até incesto. “Podolatria, sexo anal, sexo no avião e dentro do táxi, sexo oral no taxista gato e corrida de graça. Não esperem histórias da Peppa Pig, beleza?”, disse nos stories do Instagram.

Quando questionada sobre o incesto entre mãe e filha, Geisy disse que aqueles que não gostam, não leiam. “A literatura erótica é para quem gosta de sexo. Não tem pedófilo, não tem criança. É uma mãe e uma filha juntas. (…) No meu conto, todo mundo que participa está a fim, é maior de idade e vacinado”, finalizou.

