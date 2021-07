Usain Bolt volta às pistas para correr 800m em campanha publicitária

Usain Bolt vai voltar para a pista. Mas não do jeito que ficou famoso. O jamaicano que abalou o mundo do atletismo vai participar de uma “corrida” de 800 metros no dia 13 de julho. Aposentado, o ex-velocista irá para a pista por causa de uma campanha publicitária. A prova será realizada diretamente da casa do ex-atleta

O jamaicano apostará corrida com um cliente, que receberá uma oferta online instantânea de um veículo em seu celular ao mesmo tempo que Bolt corre na pista. O evento será transmitido em sua página no Facebook. A oportunidade agradou ao corredor de 34 anos, que saiu de sua zona de conforto e começou a treinar para uma categoria que é medida em minutos, e não em segundos, como está acostumado.

“Estou animado de estar treinando e apenas correndo e vendo o que posso fazer”, disse Bolt à NBC Sports. Segundo ele, seu melhor tempo nesse tipo de prova é de 2min05s. Mas há uma diferença: ele fez isso sem seus tênis de corrida. “Se eu colocar os espigões, eu consigo correr abaixo dos dois minutos”, afirmou.

O recorde mundial para a prova dos 800m pertence ao queniano David Rudisha, que marcou 1min40s91 nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. No entanto, Bolt não parece muito preocupado com isso. Apesar de admitir que sente um pouco de falta das corridas, o jamaicano vem atuando como produtor musical e cuidando da família desde que se aposentou, há quatro anos, logo após os Jogos do Rio. Além da filha Olympia Lightning, ele e Kasi Bennett, sua parceira, acabaram de dar as boas-vindas aos gêmeos Saint Leo e Thunder.

O ex-atleta também disse gostar de futebol, esporte no qual tentou ser profissional, mas encerrou a curta carreira na Austrália no início de 2019. Uma de suas vontades é conhecer o craque do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. O motivo? “Porque ele é rápido”. Obviamente, Bolt não deixou de mencionar que acompanha uma boa corrida de atletismo.

Andar em sua bicicleta de spinning e correr volta após volta na pista, sem parar, são formas que ele achou de se preparar para seu próximo desafio. Bolt explicou que o treino serve “só para preparar minhas pernas para o ácido láctico e meus pulmões para o ar que preciso”.

O recordista mundial dos 100m e 200m deixou claro que essa volta surpresa não indica que ele vai retornar à carreira profissional. “Esse é apenas um desafio único para ver se eu ainda consigo”. Quando perguntado sobre o ‘se’ que usou, Bolt disse rindo que está tentando ser “humilde e tranquilo.”

