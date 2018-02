Usain Bolt diz que fechou com clube de futebol e fará anúncio nesta terça-feira

A ideia que no início parecia ser apenas uma brincadeira está ficando séria. Neste domingo, em suas redes sociais, o jamaicano Usain Bolt, aposentado do atletismo, revelou que assinou com um clube de futebol e que fará o anúncio oficial nesta terça-feira, às 8 horas GMT (6 horas, no horário de Brasília). “Assinei por um time de futebol! Descubra qual é nesta terça-feira às 8h da manhã GMT”, escreveu o atleta.

Há muito tempo o jamaicano fala do seu sonho de jogar futebol, em especial no Manchester United, o seu clube de coração. Usain Bolt até já realizou alguns treinamentos há um mês no Mamelodi Sundowns, equipe da África do Sul. E já tinha marcado testes para treinar no Borussia Dortmund, time da Alemanha que é patrocinada pela mesma marca de material esportivo.

Com 31 anos, Usain Bolt está fora das pistas desde agosto de 2017, quando se aposentou após a disputa do Mundial de Atletismo disputado em Londres, na Inglaterra. Na modalidade, o jamaicano conquistou oito medalhas de ouro olímpicas e 11 títulos mundiais, nos 100 e 200 metros e no revezamento 4×100 metros.