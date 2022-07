Uruguaios fazem campanha nas redes para Luis Suárez voltar ao Nacional

Uma campanha nas redes sociais se espalhou pela internet no Uruguai para que Luis Suárez volte ao Nacional, clube onde o atacante começou sua carreira.

A hastag #SuárezANacional foi um dos assuntos mais comentado nas redes no país, segundo a imprensa uruguaia, para tentar convencer Suárez, que depois de deixar o Atlético de Madrid está sem clube, a jogar pelo tradicional time de Montevidéu.

Ex-jogadores e até deputados e senadores se somaram à iniciativa, que cresce sem parar desde que o atacante confirmou que não iria mais para o River Plate, já que o time argentino foi eliminado da Copa Libertadores.

A campanha ganhou mais força no domingo, quando o presidente do Nacional José Fuentes, afirmou que conversa diariamente com Suárez e que sonha com a chegada do atacante, que ainda não definiu seu futuro.

“Fico entusiasmado com o fato de os dias passarem e ele ainda não ter se decidido”, disse Fuentes ao programa Punto Penal, do Canal 10 de Montevidéu.

O dirigente afirmou que manda mensagens todos os dias para o jogador, que sempre responde “de forma muito respeitosa e cordial”.

Fuentes ressaltou que o Nacional seria um “trampolim” que vai ajudar Suárez na preparação para a Copa do Mundo de 2022.

Enquanto define seu futuro, o atacante, de 35 anos, está se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo.

bur-ol/gfe/cb