Uruguaio Sergio Abreu é reeleito secretário-geral da Aladi

O uruguaio Sergio Abreu foi reeleito nesta sexta-feira, por consenso, secretário-geral da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), para um novo mandato de três anos, após reunião na sede de Montevidéu.

A renovação da liderança de Abreu, 77, foi acertada depois que a Bolívia retirou a candidatura de seu atual vice-ministro de Comércio Exterior e Integração, Benjamín Blanco, apoiado, entre outros países, pelo México.

Ex-chanceler e ex-ministro da Indústria do Uruguai, Abreu foi eleito pelos 13 países-membros da Aladi – entidade que busca estabelecer um mercado comum latino-americano – para liderar o grupo até 2026.

A XIX Reunião do Conselho de Ministros, nesta sexta-feira, contou com a presença dos chanceleres de Brasil, Uruguai e Argentina, bem como vice-ministros e representantes permanentes. A declaração final apoiou Aladi “como principal marco institucional da integração”, destacou a importância da economia digital, reconheceu o papel das mulheres no comércio e defendeu a promoção de “ações concretas” no desenvolvimento sustentável.

