Uruguaio Ronald Araujo desfalca Barcelona

O zagueiro Ronald Araujo, do Barcelona, sofreu uma lesão muscular na coxa direita no último domingo, na derrota da seleção do Uruguai para a Argentina por 3 a 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, informou o clube espanhol nesta terça-feira.

De acordo com exames realizados pela Federação Uruguaia de Futebol, Araújo “tem uma lesão no tendão da coxa direita”, acrescentou o Barça.

O jogador vai retornar para a Espanha onde será acompanhado pelos médicos do clube catalão, que não informou por quanto tempo o zagueiro ficará em recuperação.

O desfalque de Ronald Araujo é um duro golpe para o técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman, que tem pela frente uma série de partidas importantes nos próximos dias: no domingo contra o Valencia, pelo Espanhol, na quarta-feira diante do Dínamo Kiev, pela Liga dos Campeões, e o clássico com o Real Madrid, 24 de outubro .

