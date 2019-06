Uruguai x Chile: horário para retirada de ingressos é ampliado

O Comitê Olímpico Local da Copa América 2019 decidiu estender até as 22h de (23) a retirada de bilhetes no Centro de Ingressos do Bondinho do Pão de Açúcar, na Urca, para a partida de amanhã (24) entre o Uruguai e Chile, no Estádio do Maracanã. No dia do jogo, os torcedores poderão retirar os ingressos até as 17h – três horas antes do início da partida, marcada para as 20h.

De acordo com o comitê, a bilheteria 2 do Estádio do Maracanã fica aberta hoje até as 17h somente para a retirada de ingressos. Não haverá venda de bilhetes para a partida. O último balanço aponta que mais de 10 mil ingressos ainda não foram retirados. Como é norma, o COL seguiu o protocolo e não divulgou o número total de ingressos vendidos para o jogo entre Uruguai e Chile.

Mais cedo

Os torcedores devem atenção redobrada para a chegada ao estádio amanhã. Como é um dia normal de trânsito, muita gente estará no caminho de volta para casa, com destino aos bairros da zona norte da cidade. A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) programou uma série de interdições nas principais vias de acesso no entorno do estádio.

Entre as principais alterações, a partir das 19h desta segunda-feira, estão o fechamento da Avenida Maracanã, em ambos os sentidos, entre Radial Oeste e Rua São Francisco Xavier, e o fechamento da Rua Eurico Rabelo, além da Rua Visconde de Itamarati, entre Rua Eurico Rabelo e Rua São Francisco Xavier e Rua Isidro de Figueiredo.

A CET-Rio recomenda aos motoristas que evitem passar pela região nos horários das interdições, buscando programar seus deslocamentos para outros momentos. Não sendo possível ajustar os horários, a orientação é utilizar rotas alternativas. Guardas municipais estarão em pontos estratégicos do entorno do Maracanã para orientar os motoristas.